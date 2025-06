Laupa lapsed saavad endale korraliku jooksuraja

Laupa mõisakoolis on aastate jooksul käinud sadu lapsi, kes on saanud sealt kaasa teadmised, mäles­tused ja sõprussuhted, mis kestavad kogu elu. Kuid kool pole ainult hoone, see on ka õu, jõnksuga teerada, plats, kus sõbraga palli mängida ja koos puu otsa ronida. Kool on koht, kus liikumine, mäng ja vabadus on sama olulised kui keemia ja emakeel.