Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Laupa mõisakoolis on aastate jooksul käinud sadu lapsi, kes on saanud sealt kaasa teadmised, mäles­tused ja sõprussuhted, mis kestavad kogu elu. Kuid kool pole ainult hoone, see on ka õu, jõnksuga teerada, plats, kus sõbraga palli mängida ja koos puu otsa ronida. Kool on koht, kus liikumine, mäng ja vabadus on sama olulised kui keemia ja emakeel. Mari Annilo ja Marek Feldmann, kelle kodu asub otse Laupa mõisa kõrval, otsustasid kinkida koolile tükikese oma maast. Paiga, kus lapsed on aastaid jooksnud, suusatanud ja mänginud. Nüüd saab sellest maatükist ametlikult kooli spordiala, millele on seatud isiklik kasutusõigus seni, kuni Laupa kool tegutseb.