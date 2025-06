GALERII Vaata, kes tulid Paidesse miljonihoone avamisele

Täpselt seitse kuud pärast Paide jalgpallihalli avapidustusi saab tähistada Linnameeskonna klubimaja ning täielikult rekonstrueeritud kunstmurustaadioni avamist. Moodsas klubihoones leiavad pärast aastatepikkust ootamist esimest korda päris oma töökodu meeskonna pühendunud treenerid, kontoritöötajad ja tugipersonal, esindusmeeskond, -naiskond ja jalgpalliakadeemia. Hoones on leidnud koha mugavad riietus-, koosoleku- ja olmeruumid, kus on olemas viimse kui detailini kõik vajalik selleks, et klubi treenerid ja personal saaksid oma tööd veelgi paremini teha ning kanda hoolt Järvamaa jalgpallilaste ja -noorte ning profisportlaste eest.