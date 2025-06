Euroopa survel valmib uus kaitsekava Eesti metsadele

Keskkonnaamet on algatanud ulatusliku protsessi, mille eesmärk on parandada kaitsealuste metsade ja seal elutsevate liikide seisundit Eestis. Natura 2000 alade metsaelupaikade ja -liikide kaitsepõhimõtete rakendamiseks koostatakse uus riiklik kava, mille keskkonnamõju strateegilist hindamist juba alustati. 10. juunil edastati kavaga seotud dokument ametliku seisukoha andmiseks ka Paide Linnavalitsusele. Uue kava ja hindamise eesmärk on tagada, et metsade majandamine ei seaks ohtu Eesti loodusväärtuste püsimist.