Ujulates algab uus ajastu: kloor pole kohustuslik ning saabub vetelpääste

Uue korra keskmes on soov suurendada veeohutust ja kasutajate turvalisust, vähendades samas üleliigset bürokraatiat teenuseosutajate jaoks. Määruse üks olulisemaid muudatusi on vetelpäästevõimekuse kohustuslik tagamine kõigis ujulates ja veekeskustes. See tähendab, et alates 1. jaanuarist 2026 peab igas ujulas olema piisava väljaõppega vetelpäästja, kelle valmisolek ohuolukorras sekkuda peab olema tagatud vastavalt basseini sügavusele ja kasutuskoormusele. Varasemalt ei olnud vetelpääste nii selgelt määratletud ega nõutud kõigis veekeskustes.