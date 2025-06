Aravetel vastvalmiva uue lasteaia vahetusläheduses on Lasteaia tänava äärsete ühisaiamaade kõrval kohalike elanike meelehärmiks kujunenud omavoliline prügihunnik, mille päritolu ulatub väidetavalt juba nõukogudeaega. Olukorrast on teavitatud vallavalitsust.

Üks kohapeal aiamaad hariv naine kirjeldab, et prügi hulgas leidub nii vana kasvuhoone kilet, maasikavõrku kui ka muud aegade jooksul ladestatud sodi. „See pole mingi uus prügikoht. See hunnik on siin olnud aastaid, võib öelda, et juba nõukaajast saati,“ nendib ta.