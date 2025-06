Märteni ema Katrin Ottisaar sõnas, et pojale tekkis selline sõiduvõimalus, sest selle pakkus välja Väätsa Põhikooli direktor Anneli Mand. "Poeg mõtles tegelikult mitu päeva. Sõbrad aga ütlesid, et see on ainulaadne võimalus ja nii ta selle vastu võttis," rääkis ta. "Eks pojal on ka teatud rallihuvi ja ta on ka varem võistlustel käinud. Küll aga mitte ralliautos."