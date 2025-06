See on Paides alguse saav Vanasõidukite Suursõit 145 autot, 61 mootorrattast, 28 bussi, veoautot või traktorit

Suursõidu korraldaja Veiko Praks ütles, et nende sõit saab taas Kesk-Eestist alguse mitmel põhjusel. „Esiteks, vanatehnika vurab meie sõidule kokku eri asukohtadest, sh ka mõni masin Lätist, ning keset Eestit on kõigil hea kokku tulla. Vähetähtis ei ole ka see, et Ajakeskuses Wittenstein töötab vanatehnikasõber Aile Kaasik-Kevvai,” rääkis ta.

Kirjapaneku põhjal tuleb Suursõidule 234 sõidukit. Praks täpsustas, et sõiduautosid on väljas 145, mootorrattaid 61, busse, veoautosid, traktoreid 28. „Ajavahemikust 1930-1939 on väljas 29 väärikat isendit, järgmisest kümnendist 13, seejärel 30, 48, 46 ja lõpuks, alates 1980. aastast on väljas 68 sõidukit. Tahtjaid on alati rohkem kui vabu kohti ning tänu sellele saame huvilistele pakkuda väga väärikat näitust. Suuresti teemegi seda sõitu pealtvaatajate nimel,” loetles ta. „Eesti Vanatehnika Klubide liit koondab endasse 13 klubi ning suurem osa sõidukitest pärinebki meie klubide liikmetelt. Kõikidele osalevatele masinatele kehtivad samad nõuded, mis kõikidele teedel liikuvatele masinatele ehk neil peab olema ülevaatus ja kindlustus ning need peavad olema tehniliselt korras. Suursõidu puhul on oluline ka näitusevääriline välimus ning originaalilähedane olemus. Enam kui pooled masinatest, 130 sõidukit kannavad musta numbrit on uunikumsõiduki staatuses. Usun, et osalevatest sõidukitest 150-160 tuuaksegi erakogudest meie teedele välja vaid selleks sõiduks.”