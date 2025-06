Marjen Võsujalg viib staarid oksjonile ja Saagimi võõraga vanni

Eestimaa metsloomadel on peagi lootus saada endale uus turvapaik. Türile kavandatav Metsapesa keskus loob paiga, kus saavad vigastatud loomad taastuda ning lapsed ja pered õppida loodust paremini tundma. Projekti toetamiseks on mitmed tuntud Eesti inimesed andnud oksjonile ainulaadseid panuseid. Käimas on eriline heategevuslik oksjon, kus panused pole pelgalt rahas, vaid ka elamustes.