Türi vallavanem Sulo Särkinen on varem öelnud, et jalgtee kehv seis on omavalitsusele teada, kuid hetkel pole tee täielikuks remondiks piisavalt raha. Nii saadi ära teha üksnes hädapärane remont, kuid vald otsib võimalusi, kuidas leida rahastus korralikumaks rekonstrueerimiseks.