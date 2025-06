“Sel aastal tahame anda rohkem ruumi teemadele, kus ühiskond vajab laiemat kokkulepet. Majandus ja haridus on Eesti tuleviku võtmevaldkonnad, nende üle on vaja arutada süsteemselt ja ausalt,” sõnas Arvamusfestivali tegevjuht Taaniel Raudsepp. “Mõlemad kuraatorid on oma valdkonna tipptegijad ning pole kahtlustki, et nende kaasamine annab festivalile uue kvaliteedi ja laiema vaate.”