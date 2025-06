Paia ristmik muutub neljarealiseks

Järva vallavolikogu aseesimehe Jüri­ Ellrami sõnul on töö teeehituse eelprojektiga kestnud aastaid. Ellram nentis, et pikemat aega oli eelisseisundis Imavere­–Põltsamaa–Tartu möödasõit, kuid nüüd on esmaseks tõusnud Imavere–Mäo suund. «Eks hakatakse selle kõige keerulisema jupi, Paia ristiga kõige esimesena pihta,» ütles ta.