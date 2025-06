Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Taristuminister Kuldar Leis andis eelmisel esmaspäeval teada, et lähiajal suunab riik ligi 97 miljonit eurot sõiduteede arendusse. Paljude järvalaste üllatuseks on 20 miljonit summast kavandatud Imaveres asuva Paia ristmiku 2+2-sõiduteeks ümberehitusele. Tööd veidi üle nelja kilomeetri pikkusel lõigul peaksid algama ja lõpule jõudma 2026. ja 2027. aasta jooksul. Järva vallavolikogu aseesimehe Jüri­ Ellrami sõnul on töö teeehituse eelprojektiga kestnud aastaid.

* Homme stardib Paide Vallimäelt Eesti vanatehnika klubide liidu korraldatav «Vanasõidukite suursõit 2025».

Suursõidu korraldaja Veiko Praks ütles, et sõit algab jälle Kesk-Eestist mitmel põhjusel. «Esiteks, vanatehnikat vurab meie sõidule kokku eri kohtadest, sealhulgas mõni masin ka Lätist, ning keset Eestit on kõigil hea kokku tulla,» selgitas ta. «Vähe tähtis ei ole ka see, et Ajakeskuses Wittenstein töötab vanatehnikasõber Aile­ Kaasik-Kevvai.»

* Pärast sombust nädalat said kohalikud oma tuju tõsta soojal laupäevaõhtul Särevere mõisa kuivati sisehoovis, kus neid võttis vastu nii lummav muusika, hea kõhutäis kui ka isepärane kunst. Kohvik-resto Ajatu kureeritud suveüritusele «Ajatud hetked ajalistes paikades» kogunes rahvast hulgaliselt ja suuresti just selleks, et kogeda aasta naisartisti tiitliga pärjatud Mari Jürjensi kontserti.

* Palju räägitud jäätmereform mõjutab iga inimese elu ja valikuid. Kas ka rahakotti? Neid asju selgitab kliimaministeeriumi elukeskkonna ja ringmajanduse asekantsler Ivo Jaanisoo.