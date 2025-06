Lapsevanemate hääl vallandas järjekordse kontrolli

Järva Vallavalitsus on algatanud järjekordse teenistusliku järelevalve haridusasutuses, mis kuulub direktor Margit Reinpõllu juhtimisvaldkonda. Kui hiljuti lõppes kontroll Imavere Koolis, siis nüüd on luubi all Koigi Kooli lasteaiaosa tegevus. Uurimise ajendiks said lapsevanemate murelikud pöördumised.