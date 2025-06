GALERII Lõpetas Paide gümnaasiumi 7. lend

"Mäletan hästi seda päeva, kui esimest korda Paide Gümnaasiumi uksest sisse astusin ning õpiorus enda sisseastumisvestluse korda ootasin, samal ajal juba sisimas tundes, et see on see kool, kuhu ma tahan õppima tulla. Siiani mäletan, kuidas ma enda peas üritasin päevakohaseid uudiseid ning loetud raamatuid meenutada, et endast jumala eest kõige paremat esmamuljet jätta. Nüüd olen ma siin, kolm aastat hiljem, oodates, kuid mitte koolitee alustamiseks, vaid selle väärikalt lõpetamiseks. Need kolm aastat on kujundanud mind rohkem kui oskasin toona aimatagi. Olen eksinud, õppinud ja kasvanud. Olen kohtunud inimestega, kes on mind inspireerinud, seisnud silmitsi väljakutsetega, mis on proovile pannud minu väärtused ja põhimõtted ning kogenud hetki, mis on õpetanud mind ennast paremini mõistma."