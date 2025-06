Üks pilt ütleb rohkem kui tuhat sõna – kohalik muuseum avas fotostuudio

Esialgu on stuudios fotograafiks Sergei, kuid hiljem tahavad nad leida teise omakandi inimese, kes võtaks töö enda kanda. Salamisi loodavad nad kuskilt üles noppida ka värskemat energiat. «Tahaks, et oleks nooremaid inimesi, keda paneb mõtlema kultuuri teema ja meie põhimõtted, mille pärast me seda siin teeme,» selgitas­ Aljona­.

Sergei sõnul tuli kokku värvikas grupp huvilisi. «Meil on inimesed, kellel on nii erinevad taustad. Selles mõttes on see ülesanne veel natuke raskem, kuna peame kuidagi leidma tasakaalu. Et see oleks huvitav inimestele, kes tulid professionaalsete kaameratega, ja siis neile, kes tulid lihtsalt telefonidega,» arutles ta.