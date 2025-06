Kohalikul põllumehel võib tulla kehv müügiaasta

Kaasa pole aidanud ka hiljutised öökülmad, mis vilju veelgi rikuvad.

Isegi need marjad, mis on looride all valmis saanud, on Lõhmuse sõnul painatud vihmakahjustustest. Nii alles rohelised kui ka punased viljad on kobarates mädanenud.

Lõhmuse hinnangul määrab selline ilmastik Eesti põllumajanduse tulevikku. «See toob kaasa selle, et keegi ei kasvata Eestis enam maitsvat marja, vaid meile tulevad samad sordid nagu Kreekas, mis on suured nagu õunad – silmale küll ilusad vaadata, aga maitsevad ka nagu hapud õunad,» lausus ta.

Moositegemise hooaega võib Lõhmuse meelest oodata alles juuli keskel. Teiste põllumeeste olukorda ta aga hinnata ei oska. Maasikate hinna suhtes Lõhmus optimistlik pole. «Mina ennustan niimoodi, et ega ta eelmisest aastast odavamaks lähe,» märkis ta.

Peale keerulise aasta Eesti põldudel mängib Lõhmuse sõnul hinnatõusus suurt rolli asjaolu, et Poola marjade hind on turul tõusnud.

Kuigi kartuleid ja herneid võiks Janno Lõhmus juba müüa, pole see tema kogemust mööda otstarbekas just teenustasude tõttu. «Mul ei ole ainult kartuli ja hernega mõtet kuskil müügikohas seista, kui mul pole maasikaid,» selgitas ta. «Põhirõhk on ikkagi maasikal, mida inimesed ostavad. Neid kartuli- ja herneinimesi on üllatavalt vähe.» Isegi keset suve, mil varajane­ kartul peaks olema kosunud, ei taha Lõhmus lubada madalamat hinda kui kolm eurot kilost – pingutus on olnud lihtsalt niivõrd suur.

Ometi tõdes Lõhmus, et kuigi mahetoodangu fanaatikuid on ainult käputäis, on isegi keerulisemates oludes kodumaine maasikas tavainimeste seas hinnas.