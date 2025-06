Paide gümnaasium hiilgas tosina medalistiga

Aeg muutub, aga teatud asjad jäävad samaks. Nii saab Järva Teataja taaskord kirjutada, et kõige rohkem medaliga lõpetajaid on ka tänavu Paide gümnaasiumis.

Kui 2023. aastal oli seal 11 kuld- või hõbemedalisti, siis tänavu on kahe klassi peale neid 12. Seda on kolm korda rohkem kui eelmisel aastal, kui medaliste oli neli.

Iga lend on õpilaste nägu

Kuldmedaliga lõpetasid Paide gümnaasiumi Kristella Kärner, Martin Mõttus ja Marko Mändla. Hõbemedali said Alina Simmer, Sigrid Barnabas, Marianne Kalvik, Kristo Maine, Bert Johannes Paatsi, Keitlin Jüristo, Kaspar Kerro, Hendri Kingisepp ja Gulliver Oselin.

Direktor Margo Sootla sõnul on seekordne, seitsmes lend väga mitmekülgsete huvidega. «See lend on õpilaste poolest igati kirju ja see on hea,» lausus ta. «Nii on lõpetajate seas tublisid lauljaid, tugevaid sportlasi ja neid, kes hiilgasid reaalteadmistega. Oli ka neid, kes läbi kolme aasta ülemäära palju silma ei paistnud, pigem olid sellised mõnusad kulgejad, taustajõud, aga samas tublid õppijad.»

Sootla lisas, et kindlasti on õpilasi, kellele oli medal algusest peale eraldi eesmärk, aga ka neid, kes alles lõpu poole panid tähele, et medal on võimalik, ja pingutasid siis selle nimel.