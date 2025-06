Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Statistikaameti andmetel oli tänavu esimeses kvartalis keskmine brutokuupalk 2011 eurot, mis on 6,1 protsenti kõrgem kui 2024. aasta samal ajal. Järvamaal tõusis keskmine brutopalk aasta alguses 1643 euroni. Aasta tagasi oli see 1558 eurot, seega 85 eurot ehk 5,5 protsenti väiksem. Maakondade võrdluses on Järvamaa hoidnud pikalt kolmandat kohta. Kõige rohkem teenivad harjumaalased, kellele järgnevad tartumaalased. Need kaks maakonda olid ka tänavu esimeses kvartalis ede­tabeli tipus.