Pildid: Eesti suurimal romuvõistlusel lõhutakse massiliselt autosid

Ettevõtmise üks korraldaja Meeme Juhkam on Järva Teatajale selgitanud, et käis augusti lõpus Vändra romuringil ning paljud sõitjad, kes sinna ei pääsenud, uurisid temalt uue võistluse kohta. «Nii otsustasime, et kui saame kokku vähemalt 60 autot, siis teeme sügisese ürituse,» lisas ta.

Autosid ja sõitjaid, nii mehi kui naisi, saadi kokku aga tunduvalt rohkem. Mehi tuli täna sõitma 72 ja naisi 13. See peaks olema Eesti romuringide (ettevõtmine, kus võistlus käib romuautodega ringide kogumise peale) rekord.