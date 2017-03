Pilk ajalukku

Kolu mõisa ostis firma PMC Ehitus, mille omanik ja juhataja Priit Pae kinnitas, et tööd algavad lähiajal, kuid siiski pole loota, et aasta või paariga nendega ühele poole jõuab. «Töid alustame kevadel pargis, kus tuleb võsa maha võtta ning sildu ja teid korrastada,» täpsustas ta.

Sügiseks on Pae seadnud eesmärgi korrastada mõisa küttesüsteemi, et hoone talvel külma ei jääks. «Esimeste tööde hulgas on ka terrassi korrastus ja korraliku trepi ehitus,» lausus ta.

Sisetöid lubas Pae alustada sellest, et uurib kõigepealt põhjalikult mõisa ajalugu ja peab aru muinsuskaitseametiga. «Tahame mõisa taastada võimalikult algupäraselt, selleks on teretulnud igasugune teave ja fotod, kuidas siin vanasti kõik välja nägi,» ütles ta.

Mõisahoonest kiviviske kaugusele jäävast meiereist huvitub Pae kui tulevasest konverentsipidajate peavarjust.

Pae plaanidesse mahuvad ka lavastajad, kes võiksid Kolusse etendusi seada. «Need on esialgsed plaanid ja võimalik, et valime hoopis mõne muu suuna,» ütles ta.

Küll kinnitas Pae, et tema mõisasse elama ei asu, mis tähendab, et väravaid lukku ei panda.

JÄRVA TEATAJA, 17. MÄRTS 2007