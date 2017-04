Talguhuntidele on rongisõit poole hinnaga

Teeme Ära talgupäeva eestvedaja, Eestimaa Looduse Fondi juhatuse liikme Tarmo Tüüri sõnul on poole hinnaga rongipilet talgulistele nii tugi kui ka tunnustus. „Kõik kümned tuhanded eestimaalased, kes oma vabast tahtest lähevad appi talgute korraldajatele ja aitavad häid algatusi ellu viia, väärivad tunnustust ja tänu," ütles Tüür.

„Piletisoodustus talgulistele kehtib nii tava- kui ka ekspressrongides kogu järgmise nädala. Kutsume eestimaalasi Teeme Ära talgutel osalema. Soodsama piletihinnaga toetab Elron talguliste kohalejõudmist sinna, kus neid kõige rohkem vajatakse,” ütles Elroni müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo.

See on kolmas aasta, mil Elron paneb õla alla üle-eestilisele Teeme Ära talgupäevale.

Teeme Ära talgupäev on igakevadine suursündmus, kus kümned tuhanded eestimaalased tulevad kokku ning võtavad ühiselt käsile kodukandi kõige pakilisemad tööd. Iga inimene saab valida just talle sobiva talgu ning registreerida end kirja aadressil www.teemeara.ee

Talgupäeva meeskond väljastab igale registreerunule talguhundi passi, mis kinnitab tema osalemist Teeme Ära talgupäeval ja võimaldab saada osa talgupäeva partnerite eripakkumistest. Juhise talguhundi passi taotlemiseks ja talgupäeva partnerite eripakkumised leiab siit: www.teemeara.ee/pass

Eesti Liinirongid AS on kaubamärgi Elron (www.elron.ee) all tegutsev riigile kuuluv ettevõte, mis pakub kiiret, mugavat, turvalist ja keskkonnasõbralikku ühistransporti elektri- ja diiselrongidega kõigil Eesti siseriiklikel rongiliinidel. 2016. aastal tehti Elroni rongidega 6,8 miljonit reisi, mis on 4% rohkem kui 2015. aastal.