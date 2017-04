Tänasest saab hoo sisse talgupäeval osalejatele talguhundi passide väljastamine

Pühapäeva hommikuse seisuga oli talguveebi kirja pandud juba üle 1600 talgu rohkem kui 15 000 talgulisega. Kõik on jätkuvalt oodatud maikuu esimesel laupäeval, tänavu 6. mail peetaval üle-eestilisel Teeme Ära talgupäeval talguid korraldama või end talgulisena kirja panema aadressil www.teemeara.ee.

Teeme Ära talgupäeva eestvedaja, Eestimaa Looduse Fondi juhatuse liige Tarmo Tüür ütles, et talgute registreerimise kõrval läheb sellest nädalavahetusest hoogsalt käima ka talguliste kirjapanek ja talguhundi passide väljastamine. „Talguid on talguveebis juba sedavõrd palju, et igaühele leiduvad osalemiseks kindlasti sobivad talgud olgu siis tema huvidest, oskustest või asukohast lähtuvalt,“ rääkis Tüür. Ta lisas, et põnevaid talgupaiku ja talgutöid on talguveebis praeguseks juba nii erinevaid, et tegusa talgupäeva saavad endale planeerida nii kogenud talguhundid kui ka esimest korda talgupäeval kaasa lüüa soovivad huvilised.

Talguhundi pass, millega Teeme Ära talgupäeva meeskond soovib tänada ja tunnustada kõiki aktiivseid eestimaalasi – nii talgujuhte kui ka talgulisi –, aitab kaasa talgupäeva õnnestumisele tänu talgupäeva partnerite panusele. Juba kolmandat aastat saavad kõik talgulised endale talguhundi passi, kui registreerivad end Teeme Ära kodulehel talgutel osalejana. Talguhundi passi saamise juhised ja partnerite tänavused eripakkumised leiab talguveebist. Näiteks on passi omanikele terve talgunädala, 29. aprillist kuni 7. maini kõigil Elroni rongidel ja Simple Express bussiliinidel sõit poole hinnaga. Lähem info talguhundi passi ja pakkumiste kohta aadressil www.teemeara.ee/talgulisele/pass.

Aktiivselt jätkub ka Teeme Ära talgupäeva stardipakettide saatmine talgujuhtidele, kes on oma talgud registreerinud talguveebis. Jätkuvalt saab kirja panna ka talguid, samuti registreerida end talgulisena.

Tänavune Teeme Ära talgupäev toimub laupäeval, 6. mail 2017 ning kõik inimesed, kogukonnad ja organisatsioonid on oodatud talguid korraldama ja neis osalema. Talguid saab kirja panna ja teisi kaasa kutsuda aadressil www.teemeara.ee. Talgute registreerimine algas 15. märtsil ning on avatud mai alguseni. 2016. aastal korraldati üle Eesti 1986 talgut, millest võttis osa 44 372 inimest ehk 3,4% eestimaalastest.