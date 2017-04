Tähelepanu, valmis olla, talgud!

Tarmo Tüür

«Teeme ära!» talgupäeva eestvedaja

Millele siis tänavu oma tähelepanu suuname?

Tähelepanu pole vaid stardihüüdu tähistav kutsung. Meid ümbritseva looduse ja elukeskkonna tähele paneku ning sellega seonduvate probleemide märkamine oli ja on «Teeme ära!» fenomeni oluline alustala.

Hooliv eestimaalane paneb tähele ning kus vaja ja võimalik, paneb käed külge, et ühiselt mõni oluline asi ära teha. Meie eluolu on hoopis parem ja elukeskkond kvaliteetsem, kui osaleme aktiivselt selle kujundamises ega oota, et kõik saab korda ainult europrojekti või kohaliku omavalitsuse toel. Tehtagu-mentaliteedist lahtiütlemine, elujaatav hoiak ja heatahtlik suhtumine toovad igal talgukevadel kodudest välja üha uusi inimesi, et aidata kaasa elu edenemisele Eestis.

Lisaks töödele õpime talgutel üksteist paremini tundma. Talgud liidavad ja õpetavad meid tegutsema kogukonnana, ühiselt plaani pidama ja lahendusi leidma.

Mida tugevamad on Eestimaa kogukonnad, seda paremini saame valmis olla nii talgupäevaks kui ka igaks teiseks päevaks – kõigiks olukordadeks, mis elus võivad ette tulla.

Alanud kevadel kutsume koos «Teeme ära!» talgupäeva partnerite ja meeskonnaga kõiki eestimaalasi valmistuma. Just praegu on õige aeg seada end valmis Eesti riigi senise ajaloo suurimaks tähtpäevaks. Iga talgutegu on kingitus Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks.

Järgmisel aastal kulmineeruvate EV100 pidustuste eel saame tänavu üheskoos korda teha oma lipuväljakud ning väikesed ja suured laululavad, et seada Eestimaa lipuehtesse.

Talgud õpetavad eluks valmisolekut

Pidupäeva kõrval tasub valmis olla ka looduse vingerpussideks. Üleujutused, tormituuled, suured sajud on ühelt poolt meie elu igapäevaosa. Teisalt näitavad nii uuringud kui ka argipäev, et oleme neile olukordadele vähe mõelnud, veel vähem valmistunud. Ei pereringis, naabruskonnas ega kogukonnas.

Kui arvestada veel ka kliimamuutuse mõjudega, mille tõttu erandlikud loodusnähtused on sagenemas, tundub igati mõistlik korra pead kokku panna ja mõelda, mida saame ära teha, et sellisteks ootamatusteks paremini valmis olla.

Infot, ideid ja abistavaid materjale kõigiks talgutöödeks oleme jälle kogumas «Teeme ära!» talguveebi. Samuti leiab teemakohast teavet ja praktilisi abivahendeid iga talgujuhini jõudvast talgupäeva stardipaketist, mis on ka sel kevadel kokku pandud koos heade toetajate, partnerite ja vabatahtlikega. Aitäh teile kõigile selle eest!

Viise, kuidas eluks paremini valmis olla – nii tähistamiseks kui ka ootamatusteks –, on kümneid ja sadu. Üks võimalus, ilmselt kõige nutikam, on ühiselt kokku tulla ja korraldada talgud.

Tee koos oma inimestega talgupäevaks meelepäraseim plaan ja kääri käised üles. Sa ei aimagi, et sinu sõbrad, tuttavad ja sugulased juba ootavad su kutset: «Tähelepanu, valmis olla, talgud!»

Nagu heaks tavaks on saanud, koguneb talgurahvas kõikjal üle Eesti ikka mai esimesel laupäeval – tänavu 6. mail. Enne töö ja siis pidu. Nii et oleme valmis ja teeme ära!