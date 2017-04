Salasilm su selja taga ei maga

Interneti otsiagendid on täiesti legaalselt rakendatud koguma ja töötlema jälgi, mida me arvutit või muid elektroonilisi kanaleid kasutades jätame. Võime unistada, et oleme nii väiksed inimesed küll, et suurest üleilmsest andmesalves märkamatuks jääda.

Küllap olete internetis märganud, et tundes otsingumootorite abil huvi mõne kindla toote vastu, hakkab siin-seal plinkima teemakohane reklaam.

Piisab, kui olen telefonis rääkinud mõne uue inimesega ja mõne aja pärast arvab Facebook, et võiksin teda tunda, ja sokutab sõbraks klikkima.

Eelmisel nädalal oli ajakirjanduses juttu, et rahvastikuregistris nuhitakse ebaseaduslikult inimeste andmetes. Vaatasin minagi eesti.ee portaalist enda kohta tehtud päringuid ja pean möönma, et üsna mitme kohta ei oska ma arvata uudishimu põhjust.

Tundmatu uudishimulik hingab kuklasse

Mõni mu pärisorjast vaarisa oli mõisniku metsas lonkides rohkem vaba, kui mina suvalises siinses linnas jalutades. Kindlasti on hulk kaamerasilmi minu liikumisi jäädvustanud ja taskutelefon reetnud lähima mobiilimasti kaudu liikumis­trajektoori.

Keegi saab selle põhjal analüüsida minu harjumusi, siduda teiste inimestega ning profileerida ja lahterdada mind pagan teab mis viisil ja eesmärgil.

Totaalselt salvestavas ja jälgivas maailmas pole enam kasu nutitelefoni ja kauplustes kliendikaardi kasutuse vältimisest või kiivalt sularahaga maksmisest. Tundmatu uudishimulik hingab igal sammul kuklasse niikuinii.

Abi pole ka metsakülla kolimisest. Pidevalt uuendatavatelt maa-ameti kaartidelt on näha, kuhu oled kaevanud hernepeenra või mitu riita puid talvega ladunud. Elektrifirma teab, mis kell sa ärkad ja kohvikannu sisse lülitad, sideettevõte, mis kanaleid ja saateid vaatad.

Salasilm meie selja taga ei maga, on poolärkvel ja ootab võimalust, millal saab meie kohta kogutud teavet konverteerida enda kasuks ja mõjutada meie käitumist. Selle taustal on suisa kentsakas kuulda mõnel pidupäeval kõrgest kõnepuldist, et elame vabamalt kui kunagi varem.