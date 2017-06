Ameeriklaste suured lennukid korraldasid Koigi lennuväljal paraja õhuetenduse

Kui esimese lennuki maandumine venis ebasoodsate ilmatikuolude tõttu tunde, siis peale maandumist ja maandumisraja ülekontrollimist, tempo kasvas. Kaks transpordilennukit temmitasid oma maandumist ja õhtutõusmiste vahepeal mulje, et olid sattunud justkui õhushowle.

Harjutuse kohapealne koordinaator kapten Mihkel Haug selgitas, et Koigi murulennuväli on valmis vastu võtma ka raskemaid lennukeid kui C-130. "Erinevatel venaaegsetel andmete kohaselt on selle raja kandevõime isegi talvisel ajal kuni 79 tonni kaaluvatele lennukitele. Täna harjutusel osalenud C-130 maksimaalne maandumismass on 70 tonni," täpsustas ta. "Sellise asukohaga on see ainulaadne lennuväli ja liitlased loomulikult sellist harjutusvõimalust kasutavad."

Lennuvälja vastutav, veebel Raimo Merilo Järva malevast kinnitas, et tänane õppus läks kindlasti korda. "Üksus oli kohal ja tegi oma treeninglennud ära. Asjaosalised olid sellise võimalusega väga rahul," lisas ta.

C-130 on sõjaväe transpordilennuk. Lennuk võib erinevatel andmetel kanda näiteks kuni 92 reisijat/64 langevarjurit või 2-3 Hummerit. Rahalises vääringus maksab üks sellistest lennukitest kümneid miljoneid dollareid.

Nurmsi õppeväljakut haldab Kaitseliidu Järva malev. Liitlaste teavasõdurid ja nende õhusõidukid (nii kapterid kui lennukid) on sealsamas Koigi lennuväljal viimastel aastatel saanud päris sagedasteks külalisteks.