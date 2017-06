Video: kiirus 204km/h ehk BMWga kruusateel kihutamas

Vaata videot ja saa aimu kuivõrd piiripealne on sõit BMW M3 ralliautoga. Kiirused kasvasid selle masina puhul maksimumilähedasteks ehk 204 km/h-ni. Video 6. minutil on näha ka hetk, mil autoga saadakse rattad maast lahti.

Gert Kull nentis, et nii nagu suurem osa Lääne-Eesti ralli teedest oli ka viies kiiruskatse väga halvas seisukorras. "Auto sai küll retsi," tunnistavad mehed ise video lõpuosas. "Kui nüüd kõik jupid küljes, siis on see küll ime."