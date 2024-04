Karu jättis talveunest tõustes endast maha kasutuskõlbliku elamise

Tarmo Mikussaar ütles, et karupesa leidmise au ta endale võtta ei saa. Teda juhatas Kikevere kandis asetseva erilise talvekorteri juurde Imavere kandi jahimees Lauri Loog.

Mikussaar tahtis vahvat looduse vingerpussi oma silmaga näha ja otsiski karupesa juhatuse järgi üles. «Visuaalselt on see pesa muidugi efektsem kui olemuselt,» lausus ta. «Tegemist on siis sanglepa juurekuhiku alla kraabitud auguga, kus suure tõenäosuseks keegi ka hiljuti veel talvitus.»