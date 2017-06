Minister müüs mõisa firmade likvideerijale

Käravete mõisa omanikuks sai Toomas Tõniste koos oma vennaga üsna kummalisel moel. 2004. aasta 5. aprillil ostis mõisa 2 950 000 krooniga osaühing Adminton, kes müüs selle kohe Tõnistele kuuluvale aktsiaseltsile LTT, aga juba 4, 9 miljoni krooniga ehk kaks miljonit kallimalt.

Käravete mõis oli enne seda ja on seniajani muinsuskaitsjate suur murelaps.

2009. aasta mais ütles Toomas Tõniste Järva Teatajale, et tal on plaan rajada sinna vanadekodu, kus leiaks tööd 30 inimest. Mõisa korrastuse hinnaks pakkus ta toona 50 miljonit krooni ehk 3,2 miljonit eurot. Nende tööde tarvis lootis Tõniste saada toetust mõnest fondist või investoreid kaasates.

Tõniste plaanidest Käravetel asja ei saanud ja kolm aastat hiljem müüs ta mõisa osaühingule Thunderstorm OÜ. Selle firma juhatuse liige on Kalev Sakjas, kes on üks tuntumaid firmade likvideerijaid Eestis.

Möödunud aastal koostas ETV saade «Pealtnägija» varidirektorite edetabeli, kust selgus, et selliste inimeste tegevuse tõttu on viimase nelja aasta jooksul korstnasse kirjutatud juba 400 miljonit eurot võlgu.

Sakjas on selles tabelis teisel kohal. Ta oli sel hetkel tegev 583 ettevõttes, mille koguvõlg ulatus kaheksa miljoni euro ligi.

Rahandusminister Toomas Tõniste ütles pressiesindaja vahendusel, et Käravete mõis kuulus talle aastatel 2004–2012. «Selle aja jooksul lasin seal korduvalt parandada katust, sulgeda lõhutud uksed-aknad, hoolitseda ümbruse eest. Aastal 2012 otsustasin mõisa maha müüa. Ostjat otsisin mõnda aega ja 2012. aastal selle ka leidsin. Ostja motiive mõisa ostmiseks ma ei oska hinnata,» selgitas ta.

Kalev Sakjas ütles, et kui rääkida kogu mõisakompleksist, siis see kõik ei kuulu temale, kuid oma partnerite nimesid ei nõustunud ta avalikustama.

Sakjas ütles, et temal pole enam plaanis mõisat korrastada, vaid ta loodab jõuda äripartneritega kokkuleppele see maha müüa. Orienteerivaks hinnaks nimetas ta 100 000 eurot.

Muinsuskaitseameti Järvamaa vaneminspektor Karen Klandorf ütles, et Käravete mõis on nende murelaps ja ta ei usu, et midagi paremuse poole läheb enne, kui mõis saab lõpuks omaniku, kellel on raha ja tahtmist see korda teha.