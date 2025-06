Väljaehitatavad lõigud paiknevad nii haljasalal kui ka suures osas sõiduteel. On oodata liikluse ümber suunamist ja ajutisi ebamugavusi autoga liigeldes. Jalgsi liigeldes on ligipääs igal hetkel võimaldatud. Lõigud ehitatakse välja etapiti, et tagada enamasti ligipääs kodudele autoga. Katendid taastatakse objekti lõpufaasis korraga.