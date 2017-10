Lugeja küsib: Töötan kullerina natuke üle aasta ja nüüd on selg hakanud valutama. Kui seljavaluga perearstile pöördusin küsis ta, kas ma olen töötervishoiuarsti juures tervisekontrollil käinud. Mind ei ole kontrolli saadetud. Ma arvasin, et see kehtib ainult arvutiga töötajatele. Kas need töötajad, kes töötavad kontorist väljaspool (nt kullerid), peavad ka läbima kontrolli töötervishoiuarsti juures?