Pilk ajalukku

Kui pühapäeva südaööl oli selge, et Paide linnavolikogus on Keskerakonnal seitse, Reformierakonnal kuus, Isamaaliidul ja Sotsiaaldemokraatide nimekirjal viis ning Res Publical kolm kohta, tulid K-keskuses pidutsenud keskerakondlasi õnnitlema reformierakondlased.

Kolm aastat tagasi panid need kaks erakonda juba valimisööl uue koalitsiooni üldjoontes kokku, kuid üleeilne kohtumine jäi lühikeseks. Uute külalistena istusid seejärel Keskerakonnaga ühise laua taha Isamaaliidu ja Sotsiaaldemokraatide nimekirja esindajad ning Res Publica liikmed.

Nende kohtumine kestis hommikul kella neljani ja läbirääkimisi pidanud inimeste ütlust mööda jõudsid võimukohtade jagamises üksmeelele.

Paide linnapeaks saab Kersti Sarapuu, Sotsiaaldemokraatide ja Isamaaliidu nimekirjale pakuti volikogu esimehe ja abilinnapea kohta ning Res Publicale volikogu aseesimehe ja abilinnapea kohta.

Keskerakonna Paide osakonna esimees Aivo Toomistu tunnistas, et valimistejärgsel ööl leidis selline kohtumine aset ja tema meelest suuri takistusi uue võimuliidu tekkeks pole. «Kõik kolm osapoolt peavad ainult vaatama, et valimislubadused on realistlikud ja neiks jagub eelarves ka raha,» lausus ta.

JÄRVA TEATAJA, 18. OKTOOBER 2005