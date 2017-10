Järvamaa valib reedeni aasta isa

Maavanem Alo Aasma ütles, et konkursi eesmärgiks on väärtustada tervet ja tugevat peret ning isa rolli perekonnas. Kandidaate võivad üles seada nii üksikisikud, omavalitsused kui ka organisatsioonid ja ettevõtted ehk teisisõnu kõik, kes on märganud häid ning eeskujulikke Järvamaa isasid keda tunnustada ning teistele eeskujuks tuua. “Tunnustuse ja lugupidamisega käib kaasas ka gloobusekujuline sepistatud talisman mis ka aastakümnete pärast laureaadile loodetavasti naerumuige näole toob ning meenutab tema ja tema tegude olulisust oma perekonna ja Järvamaa jaoks," lisas Aasma.

„Isaks olemine on mehe kõige tähtsam roll. Lapsele on isa ilmasammas, kellele saab alati kindel olla ning kes on alati olemas. Usun südamest ja tean tegelikult seda juba praegu, et Järvamaa tublide emade kõrval on väga tublid isad. Eriti suurt rõõmu teevad need isad, kes panustavad isegi rohkem, kui ühiskond neilt seda ootab. Märkame neid isasid ja esitame nad tiitlile Järvamaa aasta isa," ütles Naiskodukaitse Järva ringkonna esinaine Kirsika Ilmjärv.

Taotlused, märgusõnaga „Aasta isa", saata 20. oktoobriks e-posti aadressile info@jarva.maavalitsus.ee või paberkandjal aadressil: Rüütli 25, 72713 Paide.

Taotluses märkida ära kandidaadi nimi, sünniaeg, elukoht, laste arv ja vanus ning vabas vormis kirjeldus ja põhjendus. Lisada ka taotluse esitaja nimi ning kontaktandmed.

Esmakordselt valiti Järvamaa aasta isa 2015. aastal ja selleks sai Paide Päästekomando pealik Valeri Ivanov. Möödunud aastal sai kõrge tunnustuse osaliseks Ambla Spordiklubi juhatuse esimees ja treener Reimo Kaasiku (pildil).