ÕNNELIK LÕPP Maantee ääres lamanud põdrabeebid jõudsid ema juurde tagasi

Pilte tuli hommikust saati mitme tunni vältel ja see pani loomadest hooliva jahimehe muretsema. Seni kuni inimesed peatuvad ja pildistamas käivad ning poegade juures on suur sagimine, on tõenäoline, et põdralehm vasikate juurde tagasi ei lähe. Kui keegi veel põtru näppima peaks ja inimese lõhna juurde tegema, võib ema sootuks pojad maha jätta.