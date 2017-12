Türi-Tori kiirlaskumine ootab juba vana aasta sees osalejaid

Türi-Tori kiirlaskumine on kevadise suurveega Pärnu jõel toimuv aerutamismaraton sportlastele ja veematkajatele kanuudel, süstadel, raftidel ja teistel inimjõul liikuvail ujuvvahendeil.

See on sõit, kus kõrge veega tunned, et mõne koha peal kihutad, mõne koha peal lendad ja mõne koha peal saad ujuda. Või siis lumeta talve järel saad madala veega tõelist kivirallit sõita. Valida on 78 (Veskisilla-Tori) ja 47 km (Kurgja-Tori) distantside vahel.

