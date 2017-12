7 toitumissoovitust jõuluajaks

Teadagi ei hiilga jõulutoidud just oma tervislikkusega. Ida-Tallinna Keskhaigla dieedi- ja toitumisnõustaja Elle Kalamägi annab nõu, kuidas pühad söögilaua ääres mõistlikult mööda saata.

Peamine on enesedistsipliin

Kaalulangetamiseks ei ole jõulud just parim aeg, kuid oma toitumisele tasuks siiski tähelepanu pöörata, et vältida ülesöömist ja liigset maiustamist. Seega on esimene samm panna paika oma eesmärgid ja soovid. Ilma enesedistsipliinita ei ole edu võimalik.

Siinkohal tuleb olla tähelepanelik diabeetikutel, seedetrakti vaevustega ja tugevalt ülekaalulistel inimestel ning kõigil neil, kes teavad, et ülesöömine, maiustamine ja alkoholi liigtarbimine võib neile halvasti mõjuda. Jõulupühadel kontrollimatult süües on hiljem väga keeruline õigele teele tagasi saada. Seega on lihtsam hoida pühadesöömingud mõõdukad, et vältida mitmepäevast rasket täiskõhutunnet.