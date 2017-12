Paide komandos asus tööle esimene naispäästja

Polkovnikova kolis Järvamaale eelmisel suvel Ida-Virumaalt ja esialgu jalgpallitreenerina. Kui ta sellest ametist priiks sai, töötas vahepeal telefonimüügis.

Päästjakuulutust nähes kandideeris Polkovnikova Paidesse tööle, tegi nõutavad füüsilised katsed ära ja sai positiivse vastuse. «Mulje esimesest töövahetusest on hea. Ühelt poolt on 24 tundi pikk vahetus vastu pidada raske, teisalt aga hea, sest oled korra tööl ja see läheb mitme tööpäeva alla,» selgitas ta.

Uuel aastal läheb esimene Järvamaa naispäästja Väike-Maarjasse päästekooli. «Ega ma sellest tööst praegu ju suurt tea,» ütles Polkovnikova. «Kõige rohkem kardan ekstreemseid eriolukordi. Olen küll füüsiliselt tugev, kuid ega ma tea, kuidas eriolukordades käitun.»

Paide komando pealiku Geimo Eesmäe meelest on naispäästja tulek mõneti märgilise tähendusega. «Eks kindlasti peame arvestama teatud eritingimustega, näiteks eraldame tema magamiskoha ühisest ruumist, kuid ega muid erisusi nagu olegi,» lausus ta. «Ta on meil hästi uus inimene, kogeb, vaatab ja õpib ametit alles. Meestele annab naispäästja lisandumine kindlasti motivatsiooni juurde ja paneb eeskuju näitajana ka neid rohkem pingutama.»

Lääne päästekeskuse kommunikatsioonijuht Kristi Kais ütles, et päästeametis töötab operatiivse poole peal (koos demineerijatega) ligikaudu 1700 teenistujat, kelle seas on neli naisdemineerijat ja kolm naispäästjat, kellest kaks naist on ametis Lõuna-Eestis ja üks nüüdsest Paides.

Geimo Eesmäe andis teada, et komandos on nüüd kõik ametikohad täidetud. Tarvis läks kaht päästjat. «Meil on nüüd 21 teenistujat ja lisaks mina pealikuna,» täpsustas ta.

Nii Eesmäe kui ka Kais rõhutasid, et tervisenõuete, aga ka füüsiliste katsete puhul kehtivad naispäästjale samad tingimused mis meestele. «Meeskond on üks ja kõik selle liikmed peavad üksteist võrdsel tasemel juhtumitel toetama,» märkis Kais.

Päästjaamet on Nadežda Polkovnikoval teine töökoht. Samuti on ta praegu korvpalliklubis Seitse treener.

Järgmine töövahetus päästekomandos on tal esimesel jõulupühal.