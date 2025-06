Paide kunstigaraaž lõpetab

Kunstigaraaž asub nimelt Eesti Pagari kinnistul ühes endises vanas garaažis, mis pidi algselt minema kevadel lammutamisele. Kuna ettevõtte plaanid uue laohoone ehitamisel on edasi lükkunud, said ka Porkka garaažis oma töid hoida ning klientidele pakkuda.

Porkkal on ka uus koht välja valitud, kuhu kunstiteosed üles panna, see asub Türil ühes avaras kortermajas. Millised plaanid on tal uues asupaigas, seda näitab aeg.

Garaažis on praegu üleval veel umbes 200 tööd erinevatelt autoritelt. Osa teoseid on vahepealsete kuude jooksul leidnud uue omaniku ning rännanud nii Tartusse kui Tallinnasse. "Enamus kliente tulebki väljastpoolt Järvamaad, kes on just möödasõidul ning neil on nii mugav siit läbi tulla," kiitis Porkka Paides elamise eeliseid.