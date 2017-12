Rahuvalvajate jõulud: palju kulda-karda, kuid ega see koduseid lähemale too

Kuidas tavaliselt kodus jõule tähistad: Perekonnaga, käin ühe vanaema ja siis teise vanaema juures. Meil on ühine jõulusöömaaeg, kohvi joomine, kingituste jagamine. Koos vennaga käime, lähisuguvõsa tuleb kokku.

Kas missioonipiirkonnas on veidikenegi jõuluhõngu: Jõuluhõngu on siin Lõuna-Liibanonis niipalju, et kristlaste külad on kaunistatud, tulukesed on üleval, kuuski on näha.Islami külades ei ole sellist jõuluhõngu täheldanud.

Meie baasis on igasugust kulda ja karda üles riputatud, baasist väljaspool asuvad söögikohad on kaunistatud. Eks see kingituste jagamine ja söömaaeg ikka tekita mingisuguse jõulutunde.

Mitmendad jõulud on need kodust ja lähedastest eemal: Need on minu esimesed jõulud kodust kaugel. Iga-aastane ühine söömaaeg, kingituste jagamine ja perega koos olemine jäävad ära, aga tööd on vaja teha. Suurt muret ei tekita.

Millest puudust tunned: Tunnen puudust sealihast ja hapukapsast. Ilma peale väga ei mõtle, see mind kuidagi ei mõjuta. (Lõuna-Liibanonis on praegu erakordselt soe ja päikesepaisteline, vaatamata mõnele tuulisele päevale, ulatuvad päevased soojakraadid kuni 20 kraadini – AV)

Tervitused lähedastele: Tervitan oma peret, soovin neile rahulikku jõuluaega!

Nimi: Priit Piiroja

FOTO: Aivo Vahemets

Auaste: reamees

Vanus: 21

Ametikoht: jaomeedik

Elukoht: Järva-Jaani, Järva vald

Mitmes missioon (nii Liibanonis kui mujal): esimene

Jõuluaegsed mõtted-ootused-lootused-soovid: Minu jõuluaegsed ootused … ei teagi. Polegi otseselt mingeid ootusi, pigem keskendun oma tööle. Ei ole eriline jõulude tähistaja, sellepärast ei ole ka ootusi.

Kuidas tavaliselt kodus jõule tähistad: Kuna enne mainisin, et ei ole eriline tähistaja, siis piirduvad jõulud tavaliselt ühise söömaajaga pereringis, kinkide jagamisega, televiisori ja jõulusaadete vaatamisega. Kui pereringis asi läbi saab, siis saame sõpradega kokku.

Kas missioonipiirkonnas on veidikenegi jõuluhõngu: Jah, see väljendub jõulukuuskedega ja -tuledega kaunistatud majades ja ruumides – sööklas, canteen`is, igal pool. Külades on ka, kui patrullis käia, need on tulesid ja vilesid täis.

Kui Beirutis käisime, siis oli ka seda kaunistamist näha, mõnes kohas kohe eriti palju. Jõulutunnet tekitab kindlasti ka see, et meil endal on pühapäeval jõulupidu. Ma loodan, et saan kingituseks midagi praktilist, ei tea, mida, ei oska arvata ka.

Mitmendad jõulud on need neile kodust ja lähedastest eemal: Esimesed jõulud kodunt eemal, rasket ei ole minu arust mitte midagi.

Millest puudust tunned: Kuna me oleme siin nii vähe viibinud, kuu aega hakkab alles täis saama, siis ei oska ma veel millestki puudust tunda. Lähedastest ja sõpradest kindlasti. Pigem tunnen inimestest puudust, mingitest asjadest küll mitte.

Tervitused lähedastele: Tervitan kõiki oma lähedasi ja sõpru, that’s it! Igaüks kindlasti teab, keda ma mõtlen. Häid jõule ja head vana aasta lõppu!

*Järva Teataja palvel esitas Järvamaa taustaga kaitseväelastele jõuluteemalisi küsimusi Eesti kontingendi teabeohvitser kapten Aivo Vahemets.