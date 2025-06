Võidutule toovad tänavu maakonda vormis kirjamehed ja -naised

„Kaitse Kodu!” peatoimetaja Karri Kaas ütles, et sellise väärika verstapostini, mille üle vaid vähesed tänini Eesti ajakirjandusmaastikul tegutsevad väljaanded uhkust tunda saavad, on ajakiri jõudnud suuresti just tänu oma autoritele. „Just nimelt seetõttu on tänavuselt Võidupüha paraadilt tuletoojateks olemine heaks võimaluseks „Kaitse Kodu!” autoreid nende panuse eest tunnustada ning koos sellega tõsta ajakiri oma 100. juubeliaastal laiemalt kogu ühiskonna huviorbiiti,” põhjendas ta. „Tunnustades „Kaitse Kodu!” autoreid, väärtustame ja tutvustame Kaitseliitu, mille hääleks ning südametunnistuseks on just see ajakiri.”