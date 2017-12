Vana-aasta lõpus on ikka olnud kombeks tina valada ning sellega uut aastat ennustada. Praegu on aga terviseamet teatanud, et poes müüdav õnnetina sisaldab suurel hulgal pliid ning on tervisele suisa kahjulik. Pole viga - Järvamaal asuv muuseum leidis lustliku alternatiivi ja mis peaasi - ohutu viisi tulevikku ennustada.