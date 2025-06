Miljonivaatega kinnisvara ootab uusi elanikke

Mesilastarud paigaldati Väätsa vana mõisahoone ja kooli uue juurdeehitise vahele jääva hooneosa katusele juba 2021. aastal. Kooli direktor Anneli Mand sõnas 2022. aastal Järva Teatajale, et esiotsa mõlgutasid nad koolis küll mõtet, et katus on hea koht, kus näiteks õuesõppetunde läbi viia. Ent üsna pea sai selgeks, et kahe hoone vahel tuulevaikses kohas läheb päikese käes hirmus palavaks ja palava käes kuumaks köetud peakesed ei võta grammigi infot vastu. Mesilased seevastu tunnevad end katusel väga hästi.