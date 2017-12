Odavbussifirma sulgeb järjest liine

Ekspressliinist paraku Järvamaa inimestele suuremat kasu ei sünni, sest vahepeatusi bussil pole. Küll on asunud 2016. aasta 28. jaanuarist üheeuroste piletitega just Tallinna–Viljandi liinil turule tulnud bussifirma Järvamaal peatuvaid liine sulgema.

Toona ütles Simple Expressi kommertsvedude juht Ott Arumeel, et uue liini avamine on oluline samm eesmärgi poole, et Simple Expressiga saaks soodsalt ja mugavalt sõita olulisemate Eesti linnade vahel vähemalt kolm korda päevas. Samuti lubas ettevõte liinivõrku veelgi arendada.

Kaks nädalat pärast liini käivitamist selgus, et Paidet läbival liinil on odavbussis kolmandik reisijaid just Paidest.

31. detsembril lõpetab Simple Express reisid Tallinna–Paide–Viljandi liinil.

Maanteeameti koduleheküljelt on lugeda, et vedaja taotlusel on kehtetuks tunnistatud liiniluba numbril 170 Tallinn–Paide–Türi–Võhma–Viljandi. Kui aga arvestada, et ühe liininumbri all sõidab buss kolm korda päevas, siis tähendab ühe liini sulgemine kolme bussi ärajäämist päevas.

Simple Expressi Viljandi–Paide–Tallinn väljumised Paidest on kell 8.30, kell 13.45 ja kell 17.15, Tallinnast kell 9, kell 12 ja kell 16.30.

Simple Express on sel sügisel liinivõrgu ümberkorralduste tõttu sulgenud mitu Järvamaad läbivat bussiliini, neist viimased kuu aega tagasi.

Eesti Bussi OÜ turundusjuht Marel Kallas selgitas, et kuigi Simple Express on soovinud pakkuda võimalikult odavaid reise Eesti linnade vahel, näitab senine kogemus, et kõiki praeguseid liine pole paraku võimalik sellise ärimudeliga tasuvalt töös hoida. «Vähese täituvusega bussiliinideks arvestame need liinid, kus sõitjate arv moodustab vähem kui poole bussi täituvusest,» täpsustas ta.

Kõnealusel Tallinna–Viljandi liinil on Kallase andmeil busside täituvus tänavu jaanuarist novembri lõpuni olnud alla 40 protsendi ega ole ühelgi kalendrikuul küündinud üle 50 protsendi. «Keeruline on majandada liine, kus sõitjaid jagub vaid mõnel päeval nädalas ning suurem reisijate hulk nädalavahetustel või pühade ajal ei kata opereerimiseks vajalikke kulusid. Mõistlikuks majandamiseks peavad bussid sõitma iga päev vähemalt 50protsendise täituvusega,» selgitas ta.

Kallas lisas, et bussiliinide töös olek on olnud reisijate kätes, kes hääletavad piletiostuga ja määravad liini tuleviku. Samas pole tema teada praegu nad esitanud taotlusi mõne teise Järvamaad läbiva Simple Expressi liini sulgemise või muutmise kohta.