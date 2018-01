Võrkpallikohtunikele tuleb koolitus koju kätte

Reinfeldi ütlust mööda on võrkpallikohtunike leidmine muutunud viimasel ajal ühe keerulisemaks, sest vastavat litsenti omavad maakonnas vähesed inimesed. «Seetõttu on kohtunikke raske leida nii meistriliiga, esiliiga, rahvaliiga kui ka noorte mängudele,» kurtis ta.

Reinfeldi ütlust mööda toimuvad võrkpallikohtunike koolitused enamasti suuremates linnades ning sageli ka tööpäevadel, mis tähendab, et võrkpallientusiastist kohtunik või noorsportlane, kes on töö või kooliga hõivatud, ei saa seal osaleda. «Seetõttu korraldasimegi koolituse nüüd laupäevasel päeval ja Paides, et kõik siinsed võrkpalliharrastajad, kes tahavad ennast võrkpallireeglite ja kohtunikutööga paremini kurssi viia, saaks osaleda,» põhjendas ta.

Koolitaja Kristjan Vanaveski räägib reeglite ja kohtuniku rollist võrkpallis; reeglitest mängu struktuurile; kapteni, treeneri ja libero õigustest mängus; mängus tekkivatest vigadest; tegutsemisest esimese või teise kohtunikuna; sportlikust ja ebasportlikus käitumisest mängu ajal ning sellel järgnevatest karistustest ning lühidalt ka kohtunik-sekretäri ja piirikohtunike tööst.

Koolitus algab kell 12. Kolme ja pooletunnine õppepäev toimub Paide ujula seminari ruumis ning pärast koolitust saab sooritada võrkpalli kohtuniku D-litsentsi testi, mille edukal läbimisel omistatakse või ennistatakse inimesele võrkpalli kohtuniku D-litsents. Testi tegemine võtab aega umbes pool tundi.

Osalusest saab teada anda koolituse läbiviijale Kristjan Vanaveskile (vanakas@tdl.ee või 5564 1421 või koolituse korraldajale Piret Reinfeldile (piret.reinfeld@mail.ee või 50-42-105). Koolitus maksab viis eurot ja seda saab tasuda kohapeal.