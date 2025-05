Ametnike keskmine palk ületab 2300 euro piiri

Rahandusministri Jürgen Ligi sõnul on riigitöötajatel riigi toimimisel oluline roll. „Ei ole oma riiki ilma oma ametnikkonnata. Tema professionaalsusest sõltub riigi kvaliteet. Me peaksime õppima oma riigi heaks töötamist rohkem väärtustama,“ märkis minister.

Avaliku teenistuse suurus ei ole viimastel aastatel palju muutunud. „Praegustel turbulentsetel aegadel on eriti tähtis tagada asutustes ja omavalitsustes piisav teenistujate arv, et täita riigi vajadusi järgivaid avalikke ülesandeid. Alati saab asju teha tõhusamalt, vananev ühiskond tähendab, et meil tulebki aina vähemate inimestega hakkama saada, samal ajal, kui kvaliteedinõuded kasvavad,“ selgitas halduspoliitika asekantsler Kaur Kajak.