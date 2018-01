Arvo Sarapuu prügiveo kriminaalasjast: minul kellelegi etteheiteid pole

«Minul kellelegi mingeid etteheiteid pole, kuigi peab tõdema, et kevadine meediakampaania minu tegevuse vastu Tallinna prügiveoturu korrastamisel oli massiivne ja hästi kontrollitud. »Parematel« päevadel oli lausa kolm artiklit minust. Ma ei saanud ka kuidagi vastu hakata, sest ega minu käest kommentaari küsitud ja tegelikult polnud mul selleks ajaks enam ka jõudu vastu hakata,» lausus ta. "Mitme inimese arvates näis, nagu oleks minu vastu suunatud kampaania eesmärk olnud minu kõrvale tõrjumisega saada enda kätte prügiveoteenuse turg, tõsta seejärel hindu ja suurendada kasumit. Täpselt nii ongi läinud. Prügiveo hinnad on juba mitmes Eesti omavalitsuses tõusnud mitu korda."

Sarapuu sõnas, et astus abilinnapeaametist tagasi tervise, mitte uurimise tõttu. "Ma ei suutnud pärast esimest keemiaravi pressikonverentsilgi olla. Hääl ei tulnud välja. Pidevalt tekkis köha. Esimene nädal pärast keemiaravi ei suutnud ma mõelda muust, kui et suudaks püsti seista ja saaks valudest jagu, liikuda. Kaalusin tagasiastumist juba varem, aga mai lõpuks oli selge, et sellises tervislikus seisukorras ma enam edasi võidelda ei suuda. Olen oma otsuse teinud: poliitikasse ma ei naase."



