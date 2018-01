Galerii: talvekuule vaatamata õitsevad aias lilled

«Minu aed pole tänavu talvepuhkusele läinudki, kogu aeg miski õitseb ja tärkab,» sõnas ta.

Selles ei näe Kanne imestamisväärset, sest külma ju pole kuskil. «Kuidas siis loodus peab aru saama, et on jaanuar ja tuleb magada. Näe, lumeroosid lähevad aina suuremaks ja priimula õitseb,» ütles ta kolmapäeval oma aias.

Kanne üksnes naudib lillede tärkamist ja õitsemist, turgutama ega külma eest kaitsma ta neid ei hakka. «Ei kata ma neid kinni ega too tuppa, vaid lasen kõigel olla. Kui läheb välja, siis peab minema, kui elab need mõningased külmakraadid ja lumekirmed üle, siis elab üle. Siiani on kõik hästi, kuid eks lõplik tõde selgu kevadiste soojadega,» selgitas Räpina aianduskooli haridusega Kanne. Kui paljud kiruvad praegust talveilma ja kurdavad, et pole lund maas, siis Kanne naudib seda kehva suusailma täiega. «Ma pole absoluutselt talveinimene. Kui oleksin miljonär, koliksin sügisel ära soojemasse kliimasse ja tuleks alles kevadel siia tagasi,» lausus ta.

Nii ongi Kannele aias taimedega toimuv hoopis meeldiv üllatus, sest pakaseline ilm ja valge lumevaip pole päris see, mida tema oma aias näha tahab. «Mulle meeldib aias toimetada ja praegu saan seda teha ju siiamaani,» lisas ta.

Liia Kannel on aastatega aeda kogunenud palju liike ja sorte. «Üle saja kindlasti, võib-öelda, et minu panus Eesti 100le,» lisas ta muigega.