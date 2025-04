Esinevad Tartu bänd Ajamasin, Järva-Jaani punt Roos and the Kangaroos ja Paide kollektiiv Exanity.

Roos and the Kangaroos on Järva-Jaani noorema põlvkonna rokigrupp, kuhu kuuluvad Rasmus Roos, Andres Rõmmelgas, Priit Piiroja ja Marten Vaas. Äsja andsid noormehed välja oma plaadi "Lava king".