Paide linnameeskond alustas turniiri kaotusega

Paidel oli kohe esimesel minutil suurepärane võimalus skoori avamiseks, kuid Ander Ott Valge ei suutnud palli raamidesse saata. Vaheajal tegi peatreener Vjatšeslav Zahovaiko üheksa vahetust ning parima võimalusena tabas Tarmo Neemelo posti.

Hooaja ettevalmistuse nii varajases faasis oli oluline, et mehed jäid terveks ning tähtsad mängud on alles tulemas. Taliturniiri teiseks vastaseks on meil järgmisel laupäeval 13. jaanuaril Narva Trans.

Paide koosseis 1. poolajal: Andrea Liotti, Markus Jürgenson, Sören Kaldma, Nikita Novopašin, Johannes Kukebal, Yann Michael Yao, Sander Sinilaid, Andre Frolov, Samson Iyede, Ian-Erik Valge, Ander Ott Valge.

Paide koosseis 2. poolajal: Andrea Liotti, Johannes Kukebal, Kristjan Pelt, Markus Allast, Rico Reinoja, Randin Rande, Joel Kokla, Magnar Vainumäe, Kenert Anniste, Tarmo Neemelo, Kristofer Piht.