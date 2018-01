Kui vana veoauto kipub lendama

Ah, unustage alalhoiuinstinkt, unustage see kõik! Kui tegemist on veoautokrossiga, siis autod viibivadki ratastega rohkem õhus kui maapinnaga kokkupuutes. Nii on olnud alati ja nii ka jääb.

Järva-Jaani mees Aivar Tedre (pildil, 47) on olnud veoautodega seotud kogu oma elu. «Asi hakkas pihta juba kooliajal. Õppisin Rakke keskkoolis, kus sai taotleda veoautojuhiluba,» meenutas ta. «Autoõpetusega koolide vahel korraldati 1988. aastal Kehras kutsemeisterlikkuse võistlused. Terve kooli pealt valiti kaks parimat välja ning need, võistlejaid võis kokku olla oma 140, tegid omavahel paremuse selgeks.»

Sõidavad mehed, mitte rahakotid

Suurele konkurentsile vaatamata tuli nooruke Aivar sealt võistluselt tagasi veoauto vigursõidumeistri tiitliga. Diplom on sellest pea 30 aasta tagusest ajast tal endiselt alles.

Veoautosõidu pisik jäigi Aivar Tedrele külge sealt. See pisik elas üle Vene kroonu, Eesti taasiseseisvumise ja Järva-Jaani kolimise, et ajada teda 1998. aastal esimestele krossivõistlustele. Auto oli GAZ-51, millega ta võistles oma neli aastat. «Ühel hetkel vaatasin, et midagi peaks tehnika juures muutma. 51 mootor ei ole krossiks eriti stabiilne ja leidsin, et võistlusauto tuleks teha GAZ-53 baasil, 53 mootor oli vastupidavam,» selgitas ta. «Mina olingi esimene mees, kes peale vene aja lõppu GAZ-53ga veoautokrossis rajale tuli. See võis olla 2000ndate alguses. Hiljem nägid teisedki, et masin liikus ja üldsegi mitte halvasti. Päris esimeseks võistlustel ei tulnud, kuid teisi-kolmandaid kohti sain ikka.»

2004. aastal kadus veoautokross Aivar Tedre kui sõitja (pealtvaatajana ei jätnud ta vist ühtegi võistlust vahele) elust ära. Uuesti ala juurde tagasi tuli ta alles 2017. aastal, sest hing oli vaatamata vaheaastatele ikkagi ala juures.

«Kõrvalt vaadates tundub, et veoautokross on üks odav lõbu, kuid päris nii ikka ei ole. Tahtjaid ja tegijaid isegi oleks, kuid ala on kallis. Kallid on väljasõidud (veoautod tuleb ju kohale vedada), võistlustehnika (5000-6000 eurot keskmise auto peale), kuluosad, stardimaksud, litsentsid, sõitja turvavarustus,» arutles ta. «Minu tagasitulek tuli sõprade seltskonnas korduvalt jutuks. Kord istusime sõber Raivo Aljama juures Keilas ja sõime šašlõkki, asi kerkis taas üles ning Raivo lubas anda auto tegemiseks töökojaruumid (Bosch Car Service Paides).»

Meest sõnast. Aivar Tedre muretses endale uue võistlusauto, muutis seda, ennekõige nõutava turvavarustuse poolest ajakohasemaks ning kui me läinud aasta lõpunädalatel töökojaruumides kohtume, on sel masinal aastast ette näidata kaks võistlussõitu Tapa rajal.

See on 1990. aasta GAZ-53. Oma eelmises tööelus kandis see Rakvere kandist pärit masin arvatavasti portedega kasti. «Lisasin küljerauad, kabiini sisetoed, katusekaared. Ringi tegin amordid, lisasin tugevdused,» lausus ta. «Erinevalt ralliveoautodest veoautokrossis masina mootori juures midagi suurt muuta ei tohi. Originaalne peab olema nii käigukast kui ka ülekanded. See nõue tagab selle, et sõidavad ikka mehed, mitte toetajate rahakotid.»